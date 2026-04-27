L’Istituto Mosè Bianchi si è laureato campione nazionale di Debate in lingua inglese per il secondo anno consecutivo. La competizione ha visto protagonisti gli studenti Giada, Soufiya e Lorenzo, che hanno saputo distinguersi per capacità di argomentazione e preparazione. La vittoria conferma la forza del team e la continuità del percorso formativo dell’istituto in questa disciplina, che coinvolge le competenze linguistiche e il pensiero critico.

Per il secondo anno consecutivo l’ Istituto Mosè Bianchi è campione italiano di Debate in lingua inglese: un trionfo di parole, pensiero critico e passione. Nei giorni scorsi Misano Adriatico ha ospitato la finale del campionato italiano giovanile di Debate 2026, sesta edizione. Una maratona di quattro giorni di oratoria, confronto e argomentazione in cui centinaia di studenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati con rigore logico e spirito sportivo. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria High School - English è stata la squadra dell’Istituto Mosè Bianchi di Monza, che ha conquistato il titolo con una prestazione eccezionale, frutto di preparazione, coesione e talento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il podio di Giada, Soufiya e Lorenzo. Campioni nazionali di Debate

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