‘Debate’ podio regionale per gli studenti dell’istituto Volta

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta sono saliti sul podio regionale durante una competizione di dibattito. La gara si è svolta con la partecipazione di diverse scuole della regione, mettendo alla prova le capacità oratorie e di argomentazione dei giovani coinvolti. La premiazione si è tenuta in un evento pubblico, con i partecipanti che hanno dimostrato abilità di fronte alla giuria.

L'Istituto d'Istruzione Superiore Alessandro Volta porta i suoi studenti sui gradini più alti della competizione intellettuale. Nelle ultime settimane, il gruppo 'debate' della scuola ha vissuto una stagione di successi, distinguendosi per capacità analitica e spirito critico su temi di alta complessità. Al Liceo Bertolucci di Parma, la squadra formata da Marco Pasquarelli, Erika Montavoci e Alessia Annunziata ha conquistato la finale regionale, misurandosi sul dilemma tra Stato tecnocratico e democratico. Parallelamente, a Santarcangelo, le nuove leve dell'Istituto hanno debuttato affrontando l'attualità della leva militare obbligatoria, con due team composti da Brennan, Stasi, Toni, Dell'Olio, Modica e Mariani.