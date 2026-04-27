Il plauso del presidente | Messa in campo una spiccata capacità investigativa

Il presidente del Veneto ha espresso soddisfazione per l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova e Venezia, coordinata dalla Procura locale. La maxi operazione ha coinvolto diverse unità e ha portato a numerosi controlli e sequestri. La notizia ha suscitato commenti positivi da parte delle autorità regionali, che hanno elogiato la capacità investigativa delle forze dell’ordine coinvolte.

Soddisfatto il presidente del Veneto, Alberto Stefani che ha così commentato la maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova e Venezia coordinata dalla Procura patavina. «Un risultato di grande rilievo che conferma l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Incendio doloso a Bisaccia, il plauso del NSC ai Carabinieri per l’importante attività investigativa"La loro capacità investigativa, unita alla costante presenza sul territorio, rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della comunità" A... Due arresti libero dal servizio: il plauso del presidenteDopo la brillante operazione messa a segno da un agente della Squadra Mobile sul tram a Padova, oggi 13 marzo Alberto Stefani si è complimentato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Operazione straordinaria di controllo del territorio, il plauso del sindaco alle forze dell’ordine; Palmaria, al via la pulizia delle spiagge. Raccolti quintali di plastica e legna; Nuove nomine al Governo: Alberto Balboni diventa sottosegretario alla Giustizia; Messa in sicurezza delle strade provinciali fra Signorello, Campagnella e Siano: prosegue iter e arriva il plauso di Costanzo. Prezzo del petrolio aumenta: Ue messa alla prova, dice il presidente dell'EurogruppoSecondo il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, l'Ue è messa alla prova. I ministri sono piuttosto preoccupati per gli eventi che si stanno verificando, ha aggiunto, la guerra in Iran ... it.euronews.com "La messa in vendita del Teatro Delle Vittorie rientra negli obiettivi di un piano immobiliare che – unico nella storia Rai - guarda al futuro, non solo a Roma, con significativi interventi tecnologici volti alla completa modernizzazione e trasformazione in Digital - facebook.com facebook Quelli che ieri festeggiavano San Marco si saranno ricordati di andare a messa oggi che è domenica x.com