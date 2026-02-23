Incendio doloso a Bisaccia il plauso del NSC ai Carabinieri per l’importante attività investigativa

Il sospetto di incendio doloso a Bisaccia deriva da un'azione volontaria che ha causato danni a un edificio commerciale. I Carabinieri hanno analizzato le tracce lasciate sul luogo e interrogato testimoni, riuscendo a restringere il cerchio di indiziati. La prontezza delle forze dell'ordine ha permesso di raccogliere elementi utili per comprendere la dinamica dell’incidente. Le indagini continueranno per chiarire tutte le circostanze dell’accaduto.

"La loro capacità investigativa, unita alla costante presenza sul territorio, rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della comunità" A seguito della denuncia presentata da un imprenditore locale per il rogo di materiale depositato su un suo fondo, i militari hanno avviato immediatamente un'attività investigativa accurata. L'analisi delle immagini di videosorveglianza comunale ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti: un uomo del posto, giunto sul luogo a bordo della propria autovettura, avrebbe sottratto un cavo di alluminio rivestito in gomma per poi appiccare il fuoco alle bobine di legno presenti nell'area, adiacente alla sottostazione elettrica.