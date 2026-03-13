Due arresti libero dal servizio | il plauso del presidente

Un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, stava viaggiando a bordo di un tram quando ha assistito a un furto di portafoglio da parte di due donne ai danni di un passeggero. Dopo aver riconosciuto la scena, si è qualificato e ha fermato le responsabili, che sono state arrestate sul posto. L’intervento ha permesso di bloccare le due donne e recuperare il portafoglio sottratto.

Dopo la brillante operazione messa a segno da un agente della Squadra Mobile sul tram a Padova, oggi 13 marzo Alberto Stefani si è complimentato personalmente con il poliziotto per il lavoro svolto Libero dal servizio, ha utilizzato un tram per uno spostamento in città. Trovandosi di fronte a due donne che hanno derubato un ignaro passeggero del portafogli, un agente della Squadra Mobile, avvertito il pericolo, si è qualificato e ha bloccato le responsabili. Contestualmente ha avvisato la sua centrale operativa del 113 per chiedere l'ausilio dei colleghi e completare l'operazione. Il senso civico del poliziotto non è passato... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Sanzo vicepresidente di Ecua, il plauso del Libero consorzio con il presidente Pendolino: "Sosterremo l'università agrigentina"Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime soddisfazione per la nomina di Raffaele Sanzo alla... Leggi anche: Donna rapina due ragazze in piena notte a Milano e si scaglia contro un poliziotto libero dal servizio Contenuti e approfondimenti su Due arresti Discussioni sull' argomento Cocaina nella canoa in garage. Arrestati due giovani fratelli; Due gruppi per lo smercio di droga nella Città Bianca: quasi tutti in silenzio dal gip; In quattro rapinano una ragazza svedese nel cuore della notte a Milano; Entra in un negozio e ruba 42 vestiti dal valore di mille euro: sorpreso dai carabinieri e arrestato. SETTECAMINI - SEQUESTRATO MEZZO QUINTALE DI DROGA. DUE ARRESTI I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto due soggetti trovati in possesso di circa 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai - facebook.com facebook