Dietro le corsie dei supermercati, mentre gli scaffali sembrano pieni e ordinati, si cela un sistema complesso che lavora costantemente per mantenere l’approvvigionamento. In alcuni casi, le aziende segnalano difficoltà nel gestire le scorte e i magazzini, anche se all’esterno tutto appare sotto controllo. Questa dinamica evidenzia le sfide legate alla logistica e alla distribuzione, spesso invisibili ai consumatori.

Anche quando i supermercati sembrano pieni e ordinati, il sistema dietro le quinte può essere sotto forte pressione. Frutta, verdura e prodotti freschi possono apparire perfettamente disposti, ma quell’apparenza può essere ingannevole. La realtà è che oggi gran parte del movimento del cibo dipende dai sistemi digitali, e se questi falliscono, anche alimenti fisicamente presenti possono diventare inutilizzabili. Il cibo moderno si muove attraverso catene di approvvigionamento che funzionano solo quando le spedizioni vengono riconosciute e approvate dai sistemi digitali. Database, piattaforme e processi automatizzati determinano se gli alimenti possono essere rilasciati, assicurati o venduti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Il lato oscuro dell’IA, magazzini pieni e scaffali vuoti

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