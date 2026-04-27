il piano meloni contro gli avvoltoi

Il governo ha annunciato l'intenzione di superare temporaneamente alcune norme europee per sostenere imprese e famiglie. In questa settimana si attendono l'approvazione del Piano casa e del decreto Lavoro, mentre potrebbe essere discussa anche una modifica alla clausola nazionale. La decisione si inserisce in un contesto di misure volte a rispondere alle esigenze economiche del paese.

Il premier vuol sforare le regole Ue per aiutare imprese e famiglie. In settimana Piano casa e decreto Lavoro, poi possibile voto sulla clausola nazionale. Intanto i tifosi dell’inciucio (pure Giavazzi e Bini Smaghi) gufano. La richiesta del premier Giorgia Meloni a Bruxelles di sospendere il Patto di stabilità, ha rimesso in moto la grancassa degli avvoltoi che vorrebbero questo governo già al capolinea solo perché non è riuscito a centrare il traguardo del 3% del Pil. E questo nonostante la difficile congiuntura internazionale culminata con il conflitto che ha fatto decollare la bolletta energetica e imposto il taglio delle accise. Una situazione eccezionale che il governo finora ha gestito come poteva e che rischia però, prolungandosi, di stritolare il Paese e mandarlo in recessione.🔗 Leggi su Laverita.info

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