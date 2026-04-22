Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni | Via il nostro nome dal suo piano

Gli eredi di Enrico Mattei hanno inviato una pec con una diffida, chiedendo di rimuovere il nome del loro antenato dal cosiddetto “Piano Mattei” di Giorgia Meloni. La comunicazione precisa che si tratta di un uso non autorizzato del nome e chiede l’adeguamento immediato. La questione riguarda la presenza del nome di Mattei in relazione a un piano politico e strategico presentato dall’attuale esecutivo.

Una pec con oggetto « Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei” ». Firmata Pietro Mattei, uno dei nipoti del fondatore dell’Eni morto nel 1962 in un incidente aereo a Bascapé. E inviata alla presidenza del Consiglio, mentre tra gli eredi e l’azienda c’è anche una disputa che riguarda alcuni beni. In particolare oggetti, lettere, e diversi quadri del primo Novecento. E soprattutto due nature morte di Giorgio Morandi, appartenute all’industriale, per cui è stata presentata una citazione in sede civile per petizione ereditaria al tribunale di Macerata contro l’azienda di Claudio Descalzi. Gli eredi Mattei contro Meloni.🔗 Leggi su Open.online

Il mio intervento sulle comunicazioni di Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo | 17/12/2025

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