Il Piano di salvaguardia idrogeologica la Commissione sarà trasmessa in diretta online Una grande occasione di svolta

Oggi la Commissione riceverà in diretta online l’illustrazione della nuova variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico. L’intervento sarà condotto dall’ingegner Alessandro Delpiano, segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po, e dal direttore Andrea Colombo. Alla presentazione parteciperà anche una sottosegretaria alla presidenza della Regione. La discussione riguarda un aggiornamento del piano di salvaguardia idrogeologica, considerato un punto di svolta per le misure di tutela del territorio.

L’illustrazione della nuova variante al Piano stralcio per l’assettoidrogeologico da parte dell’ingegner Alessandro Delpiano, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e del direttore Andrea Colombo, alla presenza della sottosegretaria alla presidenza della Regione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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