Floridia M5s | Petrecca? Ci sarà occasione di parlarne in commissione con l' Ad Rossi – Il video

Il nome Petrecca è al centro di un dibattito dopo le recenti dichiarazioni di Floridia, senatrice del M5s e presidente della Commissione di Vigilanza Rai. La politica ha spiegato che ci sarà presto un confronto con l’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, previsto in commissione. La discussione riguarda alcune questioni aperte sulla gestione e le decisioni strategiche dell’azienda pubblica. La Commissione si riunirà la prossima settimana per approfondire i temi, dando così spazio a un confronto diretto tra le parti.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Petrecca? Ci sarà occasione di parlarne con l'Ad di Gianpaolo Rossi in Commissione" così la senatrice Floridia del M5s, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president