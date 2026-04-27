Il Partito Democratico in Puglia aveva deciso di non candidare persone coinvolte in indagini giudiziarie, anche in presenza di operazioni che avevano interessato il comune di Bari durante il mandato dell’allora sindaco. Nonostante le inchieste e le situazioni di potenziale infiltrazione mafiosa, nessuno degli indagati è stato escluso dalle candidature. La strategia adottata ha suscitato critiche e discussioni all’interno dello stesso partito, che non ha proceduto a escludere i soggetti coinvolti.

Il Partito Democratico si era dato una missione in Puglia, d opo le operazioni che avevano interessato e lambito il comune di Bari all’epoca in cui era sindaco Antonio Decaro (mai indagato) e fatto prefigurare lo scioglimento per infiltrazione mafiosa, poi non verificatosi. Elly Schlein promise una pulizia assoluta, arrivando addirittura a dire che chiunque fosse stato semplicemente indagato non sarebbe stato candidato in nessuna competizione. Ma i fatti la smentiscono. Il caso Andria. A maggio del 2025 il segretario provinciale del PD della Bat (Barletta-Andria-Trani) Lorenzo Marchio Rossi si dimetteva e apriva la strada al commissariamento del partito che, da un’intesa tra il segretario regionale del Pd Puglia Domenico De Santis, il senatore Boccia e la segretaria Schlein, veniva affidato al senatore Dario Parrini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd e la missione fallita in Puglia di non candidare gli indagati: il caso Andria e le amnesie di Schlein

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