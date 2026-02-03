Il Partito Democratico sta cercando di candidare dieci giovani, ma la scelta non piace a tutti. Gli anziani del partito mormorano, mentre Elly Schlein si affida a Igor Taruffi per le questioni più delicate. La tensione tra le nuove leve e i veterani si fa sentire, mentre si cerca di rinnovare la squadra senza perdere punti fermi.

Non solo il cerchio magico, la segretaria ha affidato alla fida Marta Bonafoni di trovare anche alcuni volti freschi da inserire, in posizioni eleggibili, nelle prossime liste elettorali del Pd Igor Taruffi è nel cuore di Elly Schlein? Senz’altro. Tant’è vero che gli affida tutte le missioni “diplomatiche” più delicate. E ormai, ogni volta che i giornalisti vedono approdare alla Camera dei deputati o al Senato il responsabile organizzativo del Partito democratico capiscono che qualcosa bolle in pentola. Che c’è un accordo da siglare tra i maggiorenti dem, un armistizio da firmare con la minoranza interna, una polemica da sedare con i nuovi arrivati in maggioranza (leggi Energia popolare, la corrente di Stefano Bonaccini). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scouting del Pd per dieci giovani da candidare (con mugugni tra gli anziani)

