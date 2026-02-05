Pd i riformisti all’attacco di Schlein | domani la direzione del partito Il caso Cosenza e il segretario a metà

I riformisti del Pd si preparano a sfogliare i problemi in vista della direzione di domani. Da settimane chiedono un confronto con la segreteria di Schlein, ma ancora non si vede una quadra. Il caso di Cosenza e le tensioni interne si fanno sentire, e la discussione promette di essere calda.

I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane è stato sollecitato un momento di confronto da parte della minoranza. Ora è arrivato. E i riformisti fanno sapere che ci andranno senza posizioni precostituite. “ Nessun no preconcetto. Ascolteremo la relazione della segretaria e poi, sulla base dell’intervento di Schlein, interverremo “, si spiega. Gli elementi di frizione. Certo non verranno taciuti elementi di frizione delle ultime settimane: dagli strascichi del ‘caso’ Delrio sul ddl antisemitismo fino alla polemica delle ultime ore a proposito dell’accostamento a Casapound di chi vota Sì al referendum e ancora le perplessità dell’area riformista sull’opportunità di una mozione unitaria del centrosinistra sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

