Il PD benedetto da Vanity Fair | anche la Salis in copertina per la gioia del fu popolo dei lavoratori

L'ultima copertina di Vanity Fair presenta la sindaca di Genova, accompagnata da un articolo che descrive il suo aspetto e il suo stile. La rivista evidenzia la sua immagine curata e il modo elegante di presentarsi, sottolineando caratteristiche come il portamento sportivo e il senso di partigianeria. La scelta di questa figura si inserisce in una linea editoriale che dà spazio a rappresentanti della politica di area di centrosinistra.

Bella presenza, fair play, fisico sportivo, partigiana nello spirito, elegante nei modi, mai fuori posto. Silvia Salis rappresenta il prototipo del politico ridisegnato dall’epopea berlusconiana, una Mara Carfagna 2.0, ma con un non so che di più “grintoso”. Vanity Fair, che ha un debole per i leader della sinistra, ha ben capito che la Salis potrebbe essere il degno sostituto di una sempre più perdente Schlein, che non è mai piaciuta a nessuno tranne che alla sua consulente cromatica. Così, perché non piazzarla, strafiga, in copertina? Il problema è che, al netto di tutto, il primo cittadino di Genova, slogan pertiniano a parte, più viene...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il PD benedetto da Vanity Fair: anche la Salis in copertina, per la gioia del fu popolo dei lavoratori Notizie correlate Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era RenziPrima il Guardian le dedica un ritratto, soffermandosi anche sul concerto techno organizzato a Genova. A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.