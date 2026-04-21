Silvia Salis a Vanity Fair | Una volta che hai fatto il sindaco sei pronto a tutto Nel 2013 in copertina c’era Renzi

Silvia Salis, ex sindaco, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha affermato che, dopo aver ricoperto quel ruolo, si sente preparata ad affrontare qualsiasi situazione. Nel 2013, sulla copertina di un noto settimanale, compariva anche un leader politico. In passato, il quotidiano britannico il Guardian le ha dedicato un ritratto, menzionando anche un concerto techno organizzato a Genova.

Prima il Guardian le dedica un ritratto, soffermandosi anche sul concerto techno organizzato a Genova. Poi Bloomberg la etichetta come « anti-Meloni » e, infine, arriva la copertina di Vanity Fair, proprio come accadde a Matteo Renzi nel 2013, quando era sindaco di Firenze e poi vinse le primarie del Pd. Se se lo sia ricordato o meno poco importa (anche se il rimando è fin troppo facile), l’intervista della sindaca di Genova, Silvia Salis, al periodico di moda è comunque destinata a entrare nel dibattito del centrosinistra. Nella lunga conversazione, tuttavia, non compaiono mai parole come «primarie» – respinte fin dal primo giorno – né «leadership».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Leggi anche: Centrosinistra, priorità al programma. Renzi: “Spero che Silvia Salis partecipi alle primarie” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Silvia Salis nel mirino per le Manolo: sono le scarpe più iconiche di Carrie Bradshaw. Costo e modello; Salis-Meloni come Loren-Lollo. Quando la politica non trova un senso, cerca un volto; Il brand Salis: come la politica usa la (sotto)cultura per vendersi; Guardia medica, turni scoperti a Genova. Salis sotto i riflettori: la sindaca di Genova personaggio di copertina su 'Vanity Fair'A meno di un anno dall'arrivo a Palazzo Tursi, la prima cittadina ottiene attenzioni sempre più crescenti nel panorama nazionale ... telenord.it Silvia Salis: Trump sembra uscito da una puntata di Black MirrorSilvia Salis Trump sembra una puntata della serie tv distopica Black Mirror. Credo che ... msn.com Silvia Salis a Vanity Fair: 'Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto'. "Madre, cattolica, etero. Ma il modello non è unico". Hormuz, nel campo largo nodo Onu x.com Silvia Salis a Vanity Fair: 'Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto'. "Madre, cattolica, etero. Ma il modello non è unico". Hormuz, nel campo largo nodo Onu facebook