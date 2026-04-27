Durante il fine settimana, mentre i titoli principali riguardavano attentati e conflitti, è passata quasi inosservata la notizia della maratona sotto le due ore. Tra i protagonisti di questa impresa, spicca un nome poco conosciuto, che ha attirato l’attenzione di pochi appassionati. Chi è realmente questo atleta e da dove proviene? La sua identità resta in gran parte nascosta, lasciando spazio a curiosità e domande senza risposte ufficiali.

Bello sì, ma chi è ‘sto Sawe? Da dove spunta? E, in fondo, a chi importa davvero? Un po’ nascosta da mille altre notizie del weekend (attentati e guerre, soprattutto) la Maratona sotto le due ore è una di quelle imprese sportive “epocali”. Ma che adesso, paradossalmente, viene accolta con poca enfasi. Lo sottolinea L’Equipe, e d’altra parte anche solo per rintracciare questo articolo nella home del giornale francese bisogna andare nei sottoscala dei menu. Il fatto che a Londra, due uomini – mica uno solo: due – Sebastian Sawe e Yomif Kejelcha, abbiano infranto un record storico, è stato registrato senza particolare clamore. E questo perché – secondo L’Equipe – da quando la World Athletics ha abolito il divieto sulle scarpe con molle in schiuma di carbonio, la corsa di mezzofondo e fondo è entrata in una nuova era.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il paradosso della Maratona senza eroi: chi lo conosceva Sawe? Da dove spunta?

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