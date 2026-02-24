alessandro della giusta spiegato a chi non lo conosceva

Alessandro Della Giusta, noto youtuber che crea contenuti in cui si mette in situazioni estreme, è diventato più noto dopo aver causato un incidente durante una delle sue sfide. La sua popolarità cresceva tra i giovani, ma la sua fama si è ampliata quando un video ha provocato una reazione forte tra il pubblico e le autorità locali. La vicenda ha portato alla luce il suo modo di affrontare i rischi in modo estremo e senza limiti.

È uno degli youtuber più seguiti in Italia per i video in cui si mette in situazioni estreme, ma era poco noto fuori da YouTube finché non ha fatto un guaio Venerdì ha cominciato a circolare molto un video in cui lo youtuber Alessandro Della Giusta raccontava che la sua casa era stata occupata mentre non c’era. Della Giusta è uno degli youtuber più seguiti in Italia: il suo canale ha più di un milione e mezzo di iscritti e i suoi video superano di frequente il milione di visualizzazioni. Nel video, pubblicato su Instagram, Della Giusta spiegava che la persona che faceva le pulizie a casa sua aveva fatto entrare in casa sua due ragazzi che si erano spacciati per suoi amici e che i due poi l’avevano fatta uscire rimanendo dentro e di fatto occupando l’appartamento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Addio Valentino: l’imperatore della moda raccontato da chi lo conoscevaValentino, icona della moda italiana, ha lasciato un’indelebile impronta con le sue creazioni eleganti e raffinate.

Il Napoli non ha ancora spiegato di chi è la responsabilità della campagna acquisti e degli infortuniIl Napoli non ha ancora chiarito chi sia responsabile delle recenti operazioni di mercato e degli infortuni che hanno coinvolto la squadra.

INDOVINA L'ANIMALE Con Il Rosso,Ale Della Giusta,Dose,Dadda & Tomas Montagna!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La storia di Ale Della Giusta era una balla (come facilmente prevedibile); Ale Della Giusta: Mi hanno occupato casa a Milano (ma non risulta alcuna denuncia); Il video di Ale Della Giusta sulla casa occupata è pieno di falsità; Lo youtuber Ale Della Giusta denuncia che gli hanno occupato casa, ma in realtà è tutto finto: il video.

Casa occupata, Della Giusta fa marcia indietro: Era tutto inventato. Ecco perché ha fatto il videoIl creator, 1,5 mln di follower su Youtube, ha spiegato che dietro alla vicenda non c'era alcuna finalità politica. Il video completo, comunque, non verrà pubblicato ... milanotoday.it

Ale Dalla Giusta: Mi hanno occupato casa a Milano (ma non risulta alcuna denuncia)Lo youtuber ha detto di aver subito l'occupazione della sua abitazione e di aver denunciato il fatto ai carabinieri. Al momento, tuttavia, non risultano denunce ... milanotoday.it

Con questo si nota quanto sia giusta la visione del calcio italiano, l’Italia storicamente è vista come il calcio più difensivo ma efficace... Il Parma arriverà tra le prime 8 Marco Luzzani Alessandro Sabattini Maurizio Lagana Fonte: Kickest #football #Par - facebook.com facebook

Questo tizio si chiama Alessandro Della Giusta, uno youtuber (a me sconosciuto) con tantissimi follower. Qualche giorno fa ha pubblicato un video in cui racconta che gli avrebbero occupato casa. Da lì, valanga di commenti, insulti, rabbia scomposta, odio. Pe x.com