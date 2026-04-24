Nella settimana dal 27 al 30 aprile, gli episodi de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno presenteranno diversi sviluppi nelle vicende dei personaggi principali. Odile deciderà di lasciare Ettore, mentre Adelaide si troverà ad affrontare i fratelli Marchesi. La serie, ambientata nel grande magazzino milanese, si prepara a mostrare momenti di tensione e cambiamenti tra gli attori coinvolti, anche se il palinsesto prevede una pausa il primo maggio.

Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 27 al 30 aprile? Sarà una settimana breve, visto che la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese si prenderà un giorno di riposo il 1° maggio, ma non per questo meno intensa. Scopriamo insieme cosa ci attende. Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 30 aprile. Caterina ottiene giustizia nel caso del concorso ALMAT grazie al supporto di Valeria e Fulvio. Delia è combattuta tra la possibilità di trasferirsi a Hollywood e i sentimenti per Botteri, ma forse Teo saprà aiutarla a scegliere. Nel frattempo, le Veneri cercano un regalo di nozze per Irene, e Johnny propone un’idea davvero insolita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 27 al 30 aprile: Odile lascia Ettore, Adelaide affronta i fratelli Marchesi

Il Paradiso delle Signore anticipazioni maggio: Ettore lascia Milano, Odile in trappola per colpa,,,

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