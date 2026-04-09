Nella puntata del 10 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore, la contessa torna a Milano e si confronta con i fratelli Marchesi, esercitando pressione su Ettore e Greta. Nel frattempo, Agata mantiene segreta una verità mentre Rosa si prepara a partire per un'importante occasione in Francia. La trama si sviluppa attraverso incontri e decisioni che coinvolgono i personaggi principali, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze di questi eventi.

Nella puntata del 10 aprile de Il Paradiso delle Signore Adelaide torna a Milano con un obiettivo preciso e mette sotto pressione Ettore e Greta, mentre Agata continua a nascondere la verità e Rosa riceve un'opportunità importante in Francia. Le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore continua a giocare con i nervi dei suoi personaggi - e anche con quelli del pubblico. La puntata di venerdì 10 aprile alle ore 16.00 circa su Rai 1 si preannuncia ricca di emozioni, con intrecci sempre più complessi e rapporti che iniziano a incrinarsi sotto il peso delle bugie. Al centro della scena c'è ancora una volta Adelaide, il cui ritorno non passa affatto inosservato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 aprile 2026: la contessa mette sotto pressione i fratelli Marchesi

Il Paradiso Delle Signore Dal 06 Al 10 Aprile 2026: i fratelli Marchesi nascondono la verità?Ne Il Paradiso delle Signore il ritorno improvviso di Adelaide rimette tutto in discussione proprio mentre Odile è pronta a sposare Ettore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026: Adelaide torna a Milano e mette in difficoltà Ettore e Greta© US RaiIl ritorno improvviso a Milano di Adelaide di Sant’Erasmo agita i fratelli Ettore e Greta Marchesi.

IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: SILVANA SVELA LA VERITÀ SUI FRATELLI MARCHESI

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