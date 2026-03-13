Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuove puntate e prosegue la sua programmazione quotidiana. La soap, ambientata in un grande magazzino di Milano, continua a raccogliere quasi 2 milioni di spettatori ogni giorno. La trasmissione, molto seguita, resta tra i programmi più visti della rete. La sua presenza sul primo canale della Rai si conferma stabile e consolidata.

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate del pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo che ha portato i piani alti di Viale Mazzini a prendere una decisione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, la messa in onda de Il Paradiso delle signore allungherà la sua durata sulla rete ammiraglia Rai. L'ultima puntata della soap opera è prevista per il 22 maggio e non più ad inizio mese come era capitato nelle passate edizioni. Le vicende con Roberto e Marcello continueranno la sua programmazione dalle 16:00 alle 17:10 quando prenderà la linea La vita in diretta con Alberto Matano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fans

