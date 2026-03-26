Sarah Mullally alla guida dell’Arcidiocesi di Canterbury È la prima donna arcivescovo

Sarah Mullally ha assunto ufficialmente la guida dell’Arcidiocesi di Canterbury, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia dell’istituzione. La nomina è stata annunciata oggi e segna un cambiamento significativo all’interno della chiesa. Mullally prende il posto dell’arcivescovo precedente, che ha servito per diversi anni. La sua nomina è stata approvata dalle autorità ecclesiastiche competenti.