Sarah Mullally alla guida dell’Arcidiocesi di Canterbury È la prima donna arcivescovo
Sarah Mullally ha assunto ufficialmente la guida dell’Arcidiocesi di Canterbury, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia dell’istituzione. La nomina è stata annunciata oggi e segna un cambiamento significativo all’interno della chiesa. Mullally prende il posto dell’arcivescovo precedente, che ha servito per diversi anni. La sua nomina è stata approvata dalle autorità ecclesiastiche competenti.
Sarah Mullally, da oggi, è alla guida dell’Arcidiocesi di Canterbury. È la prima donna arcivescovo a ricoprire questo ruolo nei 1.400 anni di storia della Chiesa anglicana. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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