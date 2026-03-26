Sarah Mullally è stata ufficialmente insediata come 106ª arcivescovo di Canterbury, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia della Chiesa Anglicana. L’evento si è svolto ieri sera alla presenza delle principali autorità del Regno Unito, segnando un momento storico per la tradizione ecclesiastica e istituzionale del paese.

Ieri sera, alla presenza di tutte le più importanti cariche del Regno Unito, Sarah Mullally è stata ufficialmente insediata come 106ª arcivescovo di Canterbury, prima donna nella storia millenaria della carica. Chi è Sarah Mullally. Nata nel 1962 a Woking, nel Surrey, Mullally ha lavorato per oltre trent’anni nel Servizio Sanitario Nazionale britannico, specializzandosi come infermiera oncologica e diventando a soli 37 anni Chief Nursing Officer per l’Inghilterra, la più giovane persona a ricoprire quel ruolo. Mentre svolgeva quell’incarico avvertì la chiamata alla fede e intraprese la formazione teologica, venendo ordinata sacerdote nel 2002 (già dagli anni Novanta la Chiesa Anglicana permette alle donne di essere ordinate sacerdote). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sarah Mullally insediata arcivescovo di Canterbury, è la prima donna a guidare la Chiesa Anglicana

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Sarah Mullally hace historia como la primera arzobispa de Canterbury en la Iglesia Anglicana

Tutto quello che riguarda Sarah Mullally

Temi più discussi: Sarah Mullally è la prima donna a guidare la Chiesa anglicana; Si insedia l'arcivescovo di Canterbury numero 106, Sarah Mullally è la prima donna della storia anglicana; Mullally, primo arcivescovo donna; Becciu, condanna nulla Accuse poco chiare. E le udienze ricominciano.

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