A Firenze, il 27 aprile 2026, si svolgono i Vibe Days, un evento che combina la danza urbana con musica hip hop, spettacoli dal vivo e iniziative di solidarietà. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in una serie di performance che uniscono intrattenimento e impegno sociale, creando un’atmosfera dinamica e partecipativa nel centro della città. L’evento si estende su più giorni, attirando appassionati di street culture e cittadini interessati a sostenere progetti solidali.

Firenze, 27 aprile 2026 – Danza come spettacolo ed energia pura, ma anche come gesto concreto di solidarietà. Firenze si prepara a muoversi a ritmo di hip hop e contaminazioni urban: il 2 e 3 maggio arrivano i Vibe Days 2026, due giorni in cui la città diventa capitale della street dance italiana e in cui ogni passo contribuisce a sostenere la Fondazione Meyer. Palamattioli e lo spazio adolescenti Desteenazione del centro San Donato si trasformeranno in un grande palcoscenico aperto a centinaia di giovani ballerini, crew e appassionati provenienti da tutta Italia, in un mix di energia, talento e voglia di stare insieme. L’evento, organizzato...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze a ritmo urban: arrivano i Vibe Days tra hip hop, show e solidarietà

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