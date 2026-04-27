Il nuovo piano viabilità Più sicurezza nella zona di via Don Minzoni

Nell’ambito di un incontro pubblico nella Sala Consiliare di Palazzo Olivi a Montefano, si è discusso del nuovo piano di viabilità previsto per la zona di via Don Minzoni. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno approfondito le modifiche previste per migliorare la sicurezza stradale e la circolazione nell’area. Durante l’evento sono state illustrate le principali novità e i cambiamenti che interesseranno gli automobilisti e i residenti.

Ampia partecipazione e confronto costruttivo hanno caratterizzato l’incontro pubblico sulla nuova viabilità cittadina, svoltosi nella Sala Consiliare di Palazzo Olivi a Montefano. L’appuntamento, promosso dal Comune, è stato l’occasione per illustrare ai cittadini le modifiche alla circolazione che entreranno in vigore da maggio. Ad aprire la serata è stata la sindaca Angela Barbieri, che ha spiegato come il nuovo piano nasca dall’esigenza di aumentare i livelli di sicurezza in uno dei punti più critici del territorio: l’intersezione tra la S.R. 361 e via Don Minzoni (nella foto), caratterizzata da traffico intenso e scarsa visibilità in un contesto urbano densamente edificato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo piano viabilità. Più sicurezza nella zona di via Don Minzoni Notizie correlate Leggi anche: “Come ti vorrei!“. Piazza Don Minzoni tra ecosostenibilità, cultura e sicurezza Ecco “Come ti vorrei!“. Piazza Don Minzoni. Fiori e alberi dei pensieri per renderla più vivibileProseguono all’insegna delle idee e della creatività i sopralluoghi dei baby architetti in piazza Don Minzoni. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il nuovo piano viabilità. Più sicurezza nella zona di via Don Minzoni; Semaforo intelligente all’incrocio e nuovo senso unico: più sicurezza in via Don Minzoni; Comune di Montefano: Con la nuova viabilità più sicurezza per tutti; Via Palazzuolo, partono i lavori. Cambiano viabilità e trasporti. Il nuovo piano viabilità. Più sicurezza nella zona di via Don MinzoniAmpia partecipazione e confronto costruttivo hanno caratterizzato l’incontro pubblico sulla nuova viabilità cittadina, svoltosi nella Sala Consiliare di Palazzo ... ilrestodelcarlino.it Reggio Calabria, buca in via Don Minzoni: "non c'è modo di evitarla, gravi danni alle auto" - facebook.com facebook