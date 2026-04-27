Il nipote di Michael Jackson attacca i giornalisti | Non controllate più la narrativa

Da screenworld.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’uscita del film biografico dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua, la famiglia del cantante si è espressa pubblicamente, con il nipote che ha criticato i giornalisti, accusandoli di non controllare più la narrativa. La discussione si inserisce in un momento in cui il film sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando reazioni di vario tipo.

A pochi giorni dall’uscita nelle sale di Michael, il biopic dedicato al Re del Pop diretto da Antoine Fuqua, la famiglia Jackson torna a fare sentire la propria voce. Taj Jackson, nipote del leggendario artista, ha lanciato un attacco frontale ai giornalisti attraverso i social media, in quello che appare come un tentativo di riappropriarsi della narrazione sulla figura dello zio prima che il film raggiunga il grande pubblico. “ Non potete più controllare la narrativa su chi fosse davvero Michael Jackson “, ha scritto Taj martedì scorso, rivolgendosi direttamente ai media tradizionali. Il messaggio prosegue con tono provocatorio: “ Il pubblico potrà guardare questo film e decidere la verità da solo.🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Il nipote di Michael Jackson attacca i giornalisti: “Non controllate più la narrativa”

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