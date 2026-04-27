Il nipote di Michael Jackson attacca i giornalisti | Non controllate più la narrativa

A pochi giorni dall’uscita del film biografico dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua, la famiglia del cantante si è espressa pubblicamente, con il nipote che ha criticato i giornalisti, accusandoli di non controllare più la narrativa. La discussione si inserisce in un momento in cui il film sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando reazioni di vario tipo.

A pochi giorni dall’uscita nelle sale di Michael, il biopic dedicato al Re del Pop diretto da Antoine Fuqua, la famiglia Jackson torna a fare sentire la propria voce. Taj Jackson, nipote del leggendario artista, ha lanciato un attacco frontale ai giornalisti attraverso i social media, in quello che appare come un tentativo di riappropriarsi della narrazione sulla figura dello zio prima che il film raggiunga il grande pubblico. “ Non potete più controllare la narrativa su chi fosse davvero Michael Jackson “, ha scritto Taj martedì scorso, rivolgendosi direttamente ai media tradizionali. Il messaggio prosegue con tono provocatorio: “ Il pubblico potrà guardare questo film e decidere la verità da solo.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il nipote di Michael Jackson attacca i giornalisti: “Non controllate più la narrativa” Notizie correlate Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Leggi anche: Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: "Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jaafar Jackson, chi è il nipote di Michael Jackson che ne interpreta il ruolo nel biopic; Chi è Jaafar Jackson, il nipote di Michael re del pop; Jaafar Jackson: chi è il nipote di Michael Jackson che interpreta il Re del pop nel biopic Michael; Jaafar, La Toya e Marlon: i parenti di Michael Jackson alla premiere del biopic. Con Michael impossibile tenere fermi i piedi durante il film e il nipote Jafaar Jackson che lo interpreta è da brividiTutto....ed il contrario di tutto. Una sola cosa resta innegabilmente un dogma. Il suo assoluto, totale, incommensurabile talento. Su questo non si discute. Sfido chiunque. Michael. Regia di Antoine F ... ildolomiti.it Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic MichaelM ichael – al cinema da oggi – è il biopic sulla vita del Re del Pop Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar Jackson (figlio di Jermaine, fratello maggiore di Michael). Un debutto assoluto ... iodonna.it Jaafar Jackson ha ricreato l'iconico meme di Michael Jackson che mangia i popcorn . - facebook.com facebook Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com