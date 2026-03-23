Interpretare una leggenda è sempre un rischio. Ma Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, ha scelto una strada precisa per il suo ruolo nel film biografico: non copiare, ma diventare. Jaafar Jackson racconta la preparazione estrema per interpretare suo zio Michael Jackson nel biopic Michael. Allenamenti estenuanti, dolore fisico e dedizione assoluta: l'attore ha spinto il corpo al limite per incarnare il Re del Pop. Un ruolo che consuma: tra sangue, disciplina e ossessione Entrare nei panni di Michael Jackson non è solo una sfida artistica, è quasi una prova di resistenza. Lo sa bene Jaafar Jackson, protagonista del biopic Michael, che ha raccontato senza filtri il percorso necessario per avvicinarsi a una figura tanto iconica quanto complessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: "Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi"

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