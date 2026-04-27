Un articolo del New Yorker affronta il tema degli avatar generati dall'intelligenza artificiale, evidenziando come possano rappresentare una questione sociale. La narrazione si concentra su una donna di quarantacinque anni residente in Georgia, che inizia a sperimentare con strumenti di creazione digitale. La discussione si concentra sugli aspetti legati al politicamente corretto e sulle implicazioni di queste tecnologie nella vita quotidiana.

Una casalinga della Georgia, di quarantacinque anni, comincia a smanettare con generatori di immagini AI, così, per gioco, fino a capire: vuoi vedere che posso monetizzare? Crea Isabella, e Isabella non le somiglia per niente: giovane, magra, alta, vestiti sexy, un corpo da influencer di moda lifestyle, e soprattutto, piccolo dettaglio, bianca, mentre Robin è nera. Questa storia la racconta il New Yorker, insieme a altre, per dire che con l’AI chiunque può diventare influencer, e anche per mettere in evidenza le contraddizioni di questa tendenza. Perfino Facebook, che sembra un cimitero di zombi digitali, si sta rivitalizzando con l’AI. Il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il New Yorker vede negli avatar AI un problema sociale. Il ritorno del politicamente corretto (versione artificiale)

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