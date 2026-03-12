Un parroco friulano ha espresso chiaramente la sua posizione sul Ramadan in parrocchia, affermando che non ci sarà spazio per questa celebrazione religiosa all’interno della chiesa. La sua presa di posizione è rivolta ai sostenitori del politicamente corretto, ai quali ha dedicato alcune parole incisive, sottolineando la sua volontà di rispettare l’identità religiosa senza compromessi. La discussione si concentra sulla presenza di eventi religiosi musulmani in ambienti cattolici.

Basta sconti sull’identità: un parroco friulano, Don Fragiacomo, dice no al Ramadan in parrocchia e dà una lezione agli immancabili buonisti solerti di turno. «Le chiese servono per annunciare Cristo», ribadisce il religioso, stoppando le preghiere islamiche negli spazi della cristianità e difendendo i cristiani perseguitati. Così, mentre una parte della Chiesa sembra impegnata in una rincorsa affannosa al dialogo a tutti i costi – tra cardinali che partecipano al Ramadan e parroci che trasformano le canoniche in succursali delle moschee – c’è chi ha ancora il coraggio di dire di no. E lo fa senza odio pregiudiziale o antagonismo religioso o socio-politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ramadan in parrocchia? No, grazie. Lezione di dignità del parroco friulano ai buonisti che disintegra il “politicamente corretto”

Articoli correlati

"Ramadan in parrocchia? Ecco perché ho detto no". Il parroco controcorrente che non apre ai musulmaniIn un momento storico in cui i cardinali partecipano al Ramadan e i parroci aprono i portoni delle parrocchie per la rottura del digiuno e la...

Leggi anche: Strage di clochard a New York: il sindaco Mamdani ne ha lasciati congelare 18 nel nome del “politicamente corretto”

Altri aggiornamenti su Ramadan in parrocchia No grazie Lezione...

Temi più discussi: Ramadan in parrocchia? Non è carità. Ho detto no perché ipocrita; Leone XIV domenica a Torrevecchia e Bastogi, continua il suo viaggio romano nelle parrocchie delle periferie della diocesi; Zuppi piange per il catechismo a zero, ma festeggia il Ramadan.

Ramadan in parrocchia? Ecco perché ho detto no. Il prete controcorrente che non apre ai musulmaniDon Fragiacomo ha le idee chiare: Sbagliato concedere le chiese: è un rispetto che dobbiamo forse anche ai molti cristiani perseguitati proprio nei paesi islamici ... msn.com

Università fermino lezioni per Ramadan/ Studenti musulmani verso richiesta al Politecnico di MilanoMilano, gli studenti musulmani valutano di presentare richiesta al Politecnico per fermare le lezioni in occasione del Ramadan e della festa di Eid al-Adha. Dibattito aperto in università Lezioni ... ilsussidiario.net

A un mese dalla scomparsa di James Van Der Beek, il dolore della famiglia si trasforma in una lezione di resilienza e amore che sta facendo il giro del web... - facebook.com facebook

Domani terrò una lezione di marketing imprenditoriale radiofonico al master per imprenditori all’Università di Firenze. Un onore che mi fa un po’ paura grazie ! @VirginRadioIT @ItalyMFA @ItalyMFA_int @ItalyinLDN @UKinItaly x.com