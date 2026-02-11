La città di New York ha vissuto un’ondata di freddo record che ha provocato la morte di 18 senzatetto in pochi giorni. Le temperature sono scese così in basso che molte persone senza tetto non sono riuscite a trovare riparo e hanno congelato sul posto. I residenti puntano il dito contro il sindaco Zohran Mamdani, accusandolo di aver lasciato che questa tragedia si verificasse nel nome di un politicamente corretto che, a loro dire, ha messo da parte le esigenze più semplici di chi dorme per strada. La situazione ha suscitato polemiche e

Le temperature artiche di New York hanno fatto una strage di clochard come mai negli ultimi anni e i cittadini hanno trovato il principale responsabile: il sindaco Zohran Mamdani. Il caritatevole sindaco ultraprogressista, per la prima volta, nel nome dell’ortodossia politicamente corretta ha evitato di trasportare di peso i barboni in strutture riparate. Diciotto persone sono morte, quindici delle quali letteralmente congelate. Il nuovo sindaco Mamdani aveva rivendicato la linea morbida sulla gestione dei senzatetto e degli accampamenti urbani. Un approccio più cauto, con l’assistenza su base volontaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage di clochard a New York: il sindaco Mamdani ne ha lasciati congelare 18 nel nome del “politicamente corretto”

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha promosso una campagna per l'utilizzo del bidet, sottolineando i benefici di questa abitudine.

