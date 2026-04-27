Il Napoli torna al modello plusvalenze e addio Conte

Il Napoli sembra orientato a tornare a un modello basato sulle plusvalenze e si prepara a un possibile addio di Antonio Conte alla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli e Marco Azzi, la decisione di separarsi dall’allenatore appare molto vicina e potrebbe essere ufficializzata a breve. La situazione sembra ormai definita, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club.

Oggi Repubblica Napoli, con Marco Azzi, dà quasi per fatto (diciamo molto probabile) l’addio di Antonio Conte a fine stagione. Addio determinato, come scrivemmo, dalla condizione economica del Calcio Napoli che non può più consentirsi la politica espansiva dell’ultimo biennio. Non può più consentirsela – ed è questo il clou del discorso di Repubblica – perché De Laurentiis è rimasto fermo sul versante infrastrutture, versante che avrebbe dovuto condurre a un aumento del fatturato. Invece, al di là di tweet presunti simpatici – poi rivelatisi boomerang – sulle prime pietre del mai visto centro sportivo – il Napoli è fermo all’anno zero per quel che riguarda centro sportivo, stadio e altro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli torna al modello plusvalenze e addio Conte It's JUVE-NAPOLI time: Conte torna a Torino La 1ª volta di Antonio da avversario = Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Grassani: «Plusvalenze archiviate, nessun rischio. Conte e De Laurentiis? Rapporto solido» Il Napoli torna al lavoro, Conte prepara la sfida alla LazioIl Napoli di Antonio Conte ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno che vedrà gli azzurri affrontare al Maradona la Lazio dell’ex... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A: il Milan torna a vincere. Passa 1-0 a Verona e raggiunge il Napoli al secondo posto; Napoli, De Bruyne torna al gol dopo 6 mesi: il primo su azione; Lukaku, tregua con il Napoli: torna in Belgio, ma col permesso; Napoli, De Bruyne torna al gol 181 giorni dopo: azzurri avanti 3-0 dopo 45'. Napoli, oggi doppia seduta a Castel Volturno. Di Lorenzo vicino al rientroIl Napoli torna in campo questa mattina dopo due giorni di meritato riposo concessi da Antonio Conte. Sabato e domenica di relax per giocatori e staff tecnico, con la ripresa degli allenamenti fissata ... msn.com Il Napoli torna grande: 4-0 e secondo postoAl Maradona prova di forza degli azzurri che annientano la Cremonese: show di McTominay, De Bruyne e Alisson. Unico neo: il rigore sbagliato dallo scozzese ... rainews.it SERIE A - Il #Napoli torna al 2° posto in classifica. - facebook.com facebook Dopo il recente e clamoroso colpo avvenuto a #Napoli torna alla ribalta il tema di chi è considerato responsabile e deve rispondere se la #cassette di #sicurezza risultano violate: facciamo il punto normativo e giuridico sulla questione x.com