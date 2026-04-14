Il Napoli torna al lavoro Conte prepara la sfida alla Lazio

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di sabato al Maradona contro la Lazio. La squadra di Antonio Conte si sta preparando con sessioni di allenamento concentrate, mentre il tecnico lavora sulla strategia da adottare per affrontare la prossimo avversario. La squadra si sta concentrando sugli aspetti tattici e sulla condizione fisica, con l’obiettivo di arrivare al match in forma.

Il Napoli di Antonio Conte ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno che vedrà gli azzurri affrontare al Maradona la Lazio dell’ex Sarri, gara in programma sabato 18 Aprile alle ore 18. “Dopo il pareggio del Tardini, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro metabolico”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli torna al lavoro, Conte prepara la sfida alla Lazio LAZIO-NAPOLI 0-2, dominio CONTE! | Il postpartita con Rinaldo Morelli Leggi anche: Conte prepara la sfida al Torino: il Napoli ritrova due pilastri dopo mesi di stop Napoli, Conte prepara la sfida contro il Torino: senza Anguissa e De Bruyne, ecco chi sarà il sostituto di LobotkaSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...