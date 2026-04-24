Un rappresentante del club ha dichiarato che le plusvalenze sono state archiviate senza rischi legali e che i rapporti tra l’allenatore e il presidente sono solidi. La nota è arrivata dopo settimane di speculazioni sulla situazione finanziaria e sulla relazione tra le figure chiave della società. Nessuna altra informazione è stata fornita, mantenendo un tono diretto e privo di dettagli aggiuntivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Parole chiare e senza margini di interpretazione. Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, affrontando diversi temi tra giustizia sportiva, attualità e scenari futuri. Sul caso plusvalenze, Grassani ha voluto rassicurare l’ambiente azzurro: «La Procura federale ha già archiviato tutto, escludendo qualsiasi riapertura del procedimento. Non ci sono elementi nuovi rispetto a quanto già giudicato. Il Napoli non rischia nulla». Una presa di posizione netta che chiude definitivamente ogni possibile preoccupazione sul piano sportivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Grassani: «Plusvalenze archiviate, nessun rischio. Conte e De Laurentiis? Rapporto solido»

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