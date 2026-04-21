Occhi puntati su Tiago Gabriel | il Milan si inserisce nella corsa

Il difensore centrale in forza al Lecce sta vivendo un’ottima stagione e sta attirando l’interesse di diversi club di alta fascia. Tra questi, spicca il Milan, che avrebbe manifestato interesse per il giocatore. La situazione si sta sviluppando in un momento in cui le trattative di mercato sono particolarmente intense, e il nome di Tiago Gabriel è finito al centro di alcune voci che circolano tra gli operatori del settore.

Non sta passando inosservata la preziosa annata che sta vivendo Tiago Gabriel, difensore centrale in forza al Lecce, attirando gli occhi del Diavolo su di sé. Il portoghese ha una valutazione che si aggira intorno ai 2025 milioni, ma la permanenza o meno del club salentino nella massima serie potrebbe cambiarne la richiesta. Una risorsa giovane e affidabile. Un centrale fisico, alto 194cm e che compirà 22 anni il prossimo 26 dicembre: questo l’identikit principale di Tiago Gabriel, che nonostante la giovane età si sta rivelando una piacevole sopresa del nostro campionato. Il Milan necessita assolutamente di intervenire nel reparto difensivo, numericamente e qualitativamente, per questo ha individuato nel portoghese una possibile mossa low-cost ma di qualità.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Occhi puntati su Tiago Gabriel: il Milan si inserisce nella corsa Notizie correlate Calciomercato Milan, fari puntati su Tiago Gabriel: la valutazioneNonostante il cammino collettivo non sia stato uno dei migliori, Tiago Gabriel è riuscito comunque a mettersi in mostra giocando una bellissima... Napoli su Tiago Gabriel, anche Milan e Juventus sul difensoreIl Napoli di ADL segue con interesse, in vista del prossimo mercato estivo, il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Novità Leao, De Ketelaere, Akanji e non solo: ecco la lista completa dei 46 diffidati in Serie A; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla. Tiago Gabriel: Volevamo vincere, ma un punto è meglio di zeroIl difensore portoghese ha segnato il gol dell'1-1 permettendo al Lecce di conquistare un punto contro la Fiorentina ... calciolecce.it Lecce-Fiorentina 1-1 live: Tiago Gabriel pareggiaSegui Lecce-Fiorentina, gara valida per la 33esima giornata di Serie A ... msn.com