La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CM

La Juventus si aggiunge alla corsa per Jhon Lucumì, difensore del Bologna, in vista della prossima stagione. L’Inter è anch’essa interessata al giocatore e si prepara a una sfida tra le due squadre italiane per assicurarsi il centravanti. La trattativa è in corso e le due società stanno seguendo da vicino la situazione del calciatore.

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Jhon Lucumì in vista della prossima stagione con il difensore del Bologna che piace a entrambe le società italiane. Lucumì nel mirino di Inter e Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto riportato da Interlive.it, il centrale del Bologna sarebbe uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, a caccia di nuovi difensori considerato il possibile addio di Alessandro Bastoni in estate, finito nel mirino del Barcellona. Inter che potrebbe affondare il colpo per il calciatore del Bologna anche nel caso di permanenza del difensore della nazionale italiana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa al difensore classe 1998 del Bologna che ha il contratto in scadenza con i rossoblu nel giugno del 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì, sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CM Articoli correlati Sancho in Serie A, la Roma si inserisce nella corsa | CMLa Roma torna sulle tracce di Jadon Sancho per rinforzare il proprio reparto avanzato. Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Mateta Aston Villa, gli inglesi sono interessati all’attaccante dopo le difficoltà per Abraham. Approfondimenti e contenuti su La Juventus si inserisce nella corsa a... Temi più discussi: La Juve si inserisce per Ismael Koné: la chiave per battere la concorrenza; Calciomercato Juventus, la corsa a Tonali diventa più ostica; Caccia ai punti salvezza contro la Juventus Next Gen, Miramari fa i conti con gli infortuni: Siamo contati; La Juventus sbatte contro un muro, trova sulla sua strada un grande portiere e segna solo su rigore. Juventus, offerto un biennale a Spinazzola: il giocatore a giugno si libererà a zeroLa Juventus guarda con attenzione alla corsia mancina e torna a monitorare il profilo di Leonardo Spinazzola, nome che potrebbe diventare molto caldo in vista della prossima estate. L’esterno, oggi al ... it.blastingnews.com Lewandowski, futuro incerto: anche la Juventus si inserisce nella corsaIl futuro di Robert Lewandowski potrebbe trasformarsi in uno dei temi più caldi della prossima estate di mercato. L’attaccante polacco, attualmente al Barcellona, vive infatti una situazione contrattu ... gonfialarete.com La 1ª calciatrice australiana nella storia della #Juventus: Annalise #Rasmussen è a Torino! Attaccante classe 2005, ha lasciato la A-League da capocannoniere. «Questo è un club glorioso! Provo una gioia immensa! Quando l'ho saputo ero emozionatissima». x.com #Kalulu torna in nazionale La #Juventus gli fa i complimenti - facebook.com facebook