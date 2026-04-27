Il club napoletano si sta preparando a una possibile partenza di un suo centrocampista, con il rinnovo del contratto che non è stato finalizzato da diversi mesi. La trattativa tra il giocatore e il club non ha avuto sviluppi recenti e, a questo punto, la società ha deciso di mettere in vendita il calciatore durante la sessione di mercato estiva. La situazione, dunque, sembra ormai definita.

Frank Zambo Anguissa e il Napoli verso la separazione estiva: la trattativa per il rinnovo contrattuale si è arenata e il club azzurro ha ormai deciso di cedere il centrocampista camerunense. La distanza tra le parti non si riduce. Secondo Il Mattino, i colloqui per prolungare l’accordo in scadenza nel 2027 non hanno mai trovato una soluzione condivisa. L’infortunio grave che ha tenuto Anguissa lontano dal campo tra 2025 e 2026 ha inciso pesantemente sulle valutazioni tecniche ed economiche di entrambi i lati. Oggi il rinnovo proposto dalla società partenopea rappresenterebbe una scommessa troppo rischiosa per il giocatore, che a 30 anni cerca un’ultima grande esperienza competitiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli prepara l’addio: rinnovo bloccato da mesi

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