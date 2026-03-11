McTominay torna e tratta | il Napoli prepara il rinnovo fino al 2030

Il centrocampista scozzese torna in campo e sta trattando il rinnovo del contratto con il suo club fino al 2030. Gli agenti dell’atleta sono attesi per la prossima sosta, mentre contro il Lecce l’ex giocatore dello United sarà presente in campo. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo e garantire la sua permanenza a lungo termine.

Di nuovo in gruppo, con quell’aura magica con cui ha saputo spegnere ogni volta pensieri negativi e delusioni. Perché poi, in fondo, quando c’è Scott McTominay in campo, non esiste emergenza che tenga. Il popolo napoletano si sente rassicurato dal suo guerriero, proprio come Conte. Che se avesse potuto, lo avrebbe utilizzato anche da infortunato. Scott da un anno e mezzo è l’anima del Napoli, motore del centrocampo, freccia letale per le difese. È un leader naturale, l’esempio da seguire per i più giovani e non solo. McTominay tira il gruppo in allenamento e in partita, si fa sentire nello spogliatoio. E sa metterci la faccia quando le cose non vanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McTominay torna e tratta: il Napoli prepara il rinnovo fino al 2030 Articoli correlati Leggi anche: Scott McTominay torna in gruppo per Napoli-Lecce: fine del calvario e le cifre del rinnovo fino al 2030 Leggi anche: McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030 Una selezione di notizie su McTominay torna Temi più discussi: Napoli, infortunio McTominay: quando torna lo scozzese? Conte attende il rientro in gruppo; Perché McTominay non gioca Napoli-Torino: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Le condizioni dello scozzese; Infortunio McTominay, finalmente il rientro: ecco le date; Napoli, countdown McTominay: con il Lecce è pronto a tornare?. Quando torna McTominay? Conte con un'espressione ha dato un indizioIn vista della sfida al Maradona tra il Napoli e il Lecce di sabato alle 18, infatti, McTominay potrebbe tornare tra i convocati. tuttonapoli.net Napoli, McTominay torna ad allenarsi in gruppo da martedì a Castel VolturnoA partire da martedì 10 marzo Scott McTominay tornerà ad allenarsi insiemi ai compagni di squadra a Castel Volturno, dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte in seguito al successo contro il Tori ... sport.sky.it Per un talentino che si ferma, c’è un talento che si rimette in moto. Lecce è la gara che potrà rivedere Scott McTominay almeno in panchina. Il rientro in gruppo, le buone sensazioni, la voglia di tornare a dare una mano concreta: ci sono tutti gli elementi per riv - facebook.com facebook Riecco #McTominay! Sky annuncia: "Domani torna in gruppo, col Lecce ci sarà" x.com