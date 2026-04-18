Napoli altro che addio | rinnovo e ingaggio da top player in arrivo

Il centrocampista scozzese sta per firmare un nuovo accordo con il club partenopeo, che prevede un aumento sostanziale del suo ingaggio. L’intesa tra le parti si sta definendo nelle ultime settimane, con le trattative che stanno per concludersi positivamente. La firma del rinnovo è prevista a breve, segnando un passo importante per il giocatore e per il progetto sportivo della squadra.

Scott McTominay e il Napoli sono pronti a chiudere il rinnovo del contratto con un aumento significativo dell’ingaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, le trattative accelereranno nelle prossime settimane per estendere l’accordo fino al 2030. McTominay, il Napoli offre un super ingaggio. Il centrocampista scozzese ha trasformato il suo ruolo nello spogliatoio azzurro in poche settimane. L’ex Manchester United è diventato una pedina fondamentale nel progetto di Conte, tanto che la dirigenza partenopea ha deciso di muoversi in anticipo. Il contratto attuale scade a giugno 2028, ma il club preferisce non aspettare gli ultimi dodici mesi per evitare rischi nella trattativa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, altro che addio: rinnovo e ingaggio da top player in arrivo SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Notizie correlate Napoli, a giugno cessioni pesanti (d’ingaggio): tre top player potrebbero andare viaLa prossima estate si preannuncia come un momento di svolta per il Napoli, chiamato a rivedere profondamente la propria struttura salariale e tecnica. Napoli, gli agenti del calciatore attesi in città: in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?Il Napoli guarda al futuro e lo fa puntando con decisione su Scott McTominay, diventato in pochi mesi una pedina centrale del progetto azzurro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Altro che addio, De Bruyne fa una promessa ai tifosi del Napoli: Prima o poi parlerò in dialetto; Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis; Napoli dall’addio al sogno scudetto alla conferma del secondo posto; Conte ct dell’Italia: l’indizio sull’addio al Napoli e il patto che può favorire il grande ritorno. Napoli-Lazio, finalmente addio ai Fab Four. Torna AlissonAnguissa destinato alla panchina, con McTominay più vicino a Lobotka. In difesa fuori Juan Jesus. Atteso il ritorno di Alisson Santos ... ilnapolista.it Napoli, rebus Anguissa e Lobotka: possibile addio in estateCessioni Lobotka e Anguissa - Archiviato il pareggio per 1-1 in casa del Parma, il Napoli di Antonio Conte guarda con fiducia al ... fantamaster.it Rapina in banca a Napoli: le immagini del tunnel scavato dai ladri facebook #Napoli. Continua la caccia ai #rapinatori della banca. Al Tg1 il video del buco da cui sono fuggiti. Il geologo: tanti cunicoli, difficile orientarsi. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com