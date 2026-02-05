Il Sassuolo annuncia il nuovo acquisto, Bakola, considerato uno dei giovani più promettenti della Ligue 1. La società ha già messo le mani sul sostituto di Muharemovic, che sembra ormai destinato a lasciare il club. La trattativa è stata veloce, e ora il club neroverde punta forte sui giovani per rinforzare la rosa. Carnevali ha confermato che Bakola ha tutte le carte in regola per fare bene in Serie A.

Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic.» Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l'obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo

L'ad del Sassuolo Carnevali ha smentito le voci di trattative in corso per Muharemovic, chiarendo che al momento non ci sono accordi con la Juventus o altre big.

Sassuolo, Carnevali ha confermato l’intenzione di mantenere Muharemovic nel club, smentendo le voci di mercato.

