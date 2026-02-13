Napoli-Roma Conte studia la formazione | il tecnico ha preso una decisione su McTominay

Antonio Conte ha deciso di far partire McTominay in campo durante la partita Napoli-Roma di domenica 15 febbraio al Maradona, dopo aver analizzato attentamente le sue prestazioni in allenamento. La scelta nasce dall’esigenza di rinforzare il centrocampo, considerando anche le assenze di alcuni giocatori chiave e le ultime prove tattiche fatte dai tecnici. Nel frattempo, Gasperini sta valutando le stesse opzioni per mettere a punto la formazione migliore.

In vista della gara di domenica 15 febbraio al Maradona, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini studiano le rispettive mosse per affinare le formazioni, tra infortuni, dubbi e certezze. Lato Napoli è sicuramente di rilievo la situazione riguardante Scott McTominay, in dubbio in seguito all'infortunio rimediato nell'ultima gara di campionato contro il Genoa: lo scozzese sembrerebbe essersi rimesso e Conte sembrerebbe ormai certo di farlo partire dal primo minuto, come confermato dalle probabili formazioni presentate da 'Sky Sport'. McTominay e gli altri dubbi di formazione. Il dolore fisico sembra ormai superato, motivo per il quale McTominay torna a disposizione di Conte per il big match di domenica sera contro la Roma: per il numero 8 del Napoli sembrerebbe pronta una maglia da titolare.