Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa, seguendo un modello simile a quello adottato per il portiere Alisson, considerato simbolo di successo. Negli ultimi due anni, il club ha comunque mostrato alcune scelte di mercato che si discostano dalla tradizione di valorizzazione e consolidamento, segnando una parentesi rispetto alle strategie vincenti del passato. La società resta concentrata sulla costruzione di una squadra competitiva a lungo termine.

Gli ultimi due mercati targati Ssc Napoli sono stati probabilmente la cosa meno “da Ssc Napoli” fatta negli ultimi virtuosi, vincenti e valorizzanti 22 anni di presidenza targata Aurelio De Laurentiis. Il cambio di rotta, iniziato nell’estate del 2024 come naturale conseguenza dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, è poi continuato anche nel mercato estivo successivo, per stavolta — come vogliamo definirlo? — un premio a Conte? La voglia di bissare subito e creare un solco con le altre? Una “volgare dimostrazione di potenza” (semicit.)? Quali che siano le motivazioni (che interessano il giusto), i risvolti sono più interessanti. Uno di questi è aver creato l’illusione che il Napoli possa reggere, alla lunga, questo suo essere spendaccione, accollandosi stipendi elevati e sacrificando una filosofia in virtù dell’instant team.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli deve fare colpi alla Alisson: è questo il Dna del club

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