Napoli parla Conte | Non è una buona stagione per arbitri e VAR spero migliorino la situazione Rocchi deve fare questo

Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli contro il Como ai quarti di Coppa Italia. Il tecnico non nasconde le sue critiche sugli arbitri e sul VAR, dicendo che questa non è una buona stagione per i fischietti e chiedendo a Rocchi di intervenire per migliorare la situazione. Al termine della partita, l’allenatore azzurro ha parlato ai microfoni di Mediaset, analizzando la prestazione della squadra e i momenti chiave del match.

Dopo la partita tra Napoli e Como, Conte non le manda a dire.

