Vapore sul vetro | l’estetica del nulla di Daniele Radini Tedeschi a Roma

Da ezrome.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nello spazio “Il Basso” in Via di San Teodoro 28, è in corso una mostra personale intitolata Vapore sul vetro di Daniele Radini Tedeschi. L’esposizione presenta opere dell’artista e rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare. La mostra si concentra sul tema del vapore e dell’effimero, utilizzando il vetro come elemento principale delle installazioni.

Cosa: La mostra personale Vapore sul vetro di Daniele Radini Tedeschi.. Dove e Quando: Spazio “Il Basso”, Roma (Via di San Teodoro 28). Dal 26 marzo al 26 giugno 2026.. Perché: Per scoprire la “teoria del nulla” attraverso dipinti che ritraggono periferie, vite marginali e l’essenzialità di un mondo appannato, tra nichilismo e barlumi di speranza.. Roma si prepara ad accogliere una delle esposizioni più riflessive e provocatorie della stagione primaverile. Dal 26 marzo, lo spazio di ricerca e avanguardia Il Basso ospita Vapore sul vetro, la personale di Daniele Radini Tedeschi. Il titolo della mostra non è solo un riferimento visivo, ma una... 🔗 Leggi su Ezrome.it

vapore sul vetro l8217estetica del nulla di daniele radini tedeschi a roma
© Ezrome.it - Vapore sul vetro: l’estetica del nulla di Daniele Radini Tedeschi a Roma

Articoli correlati

Vapore sul vetroVapore sul vetro è la mostra di Daniele Radini Tedeschi che si terrà presso Il Basso, spazio di ricerca e avanguardia artistica, dal 26 marzo al 26...

Roma-Stoccarda, città blindata per la partita: sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche ai tifosi tedeschiCancelli aperti allo stadio Olimpico a meno di due ore all'inizio della partita fra Stoccarda e Roma, la capitale resta blindata: controlli a tappeto...

Una selezione di notizie su Daniele Radini Tedeschi

Temi più discussi: Vapore sul vetro; Daniele Radini Tedeschi. Vapore sul vetro; 'Vapore sul vetro', il realismo esistenziale di Daniele Radini Tedeschi; Roma: Vasari e Roma - Mostre tematiche nel Lazio - Musei Capitolini.

daniele radini tedeschi vapore sul vetro lDaniele Radini Tedeschi. Vapore sul vetroAl Basso di Roma, Daniele Radini Tedeschi dipinge periferie, marginalità e squarci di felicità in un realismo esistenziale e poetico. itinerarinellarte.it

Vapore sul vetroVapore sul vetro è la mostra di Daniele Radini Tedeschi che si terrà presso Il Basso, spazio di ricerca e avanguardia artistica, dal 26 marzo al 26 giugno. Il titolo richiama la prospettiva di visione ... romatoday.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.