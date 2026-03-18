A Roma, nello spazio “Il Basso” in Via di San Teodoro 28, è in corso una mostra personale intitolata Vapore sul vetro di Daniele Radini Tedeschi. L’esposizione presenta opere dell’artista e rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare. La mostra si concentra sul tema del vapore e dell’effimero, utilizzando il vetro come elemento principale delle installazioni.

Cosa: La mostra personale Vapore sul vetro di Daniele Radini Tedeschi.. Dove e Quando: Spazio “Il Basso”, Roma (Via di San Teodoro 28). Dal 26 marzo al 26 giugno 2026.. Perché: Per scoprire la “teoria del nulla” attraverso dipinti che ritraggono periferie, vite marginali e l’essenzialità di un mondo appannato, tra nichilismo e barlumi di speranza.. Roma si prepara ad accogliere una delle esposizioni più riflessive e provocatorie della stagione primaverile. Dal 26 marzo, lo spazio di ricerca e avanguardia Il Basso ospita Vapore sul vetro, la personale di Daniele Radini Tedeschi. Il titolo della mostra non è solo un riferimento visivo, ma una... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vapore sul vetro: l’estetica del nulla di Daniele Radini Tedeschi a Roma

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