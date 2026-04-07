Durante le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, è stato trovato un biglietto scritto da Manuela Bianchi dopo l'incidente probatorio. Nel documento, Bianchi chiede di

Omicidio Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi I dubbi sull'attendibilità della versione Gli audio di Valentina Pellissier Omicidio Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi Come raccontato da Mattino Cinque nella puntata del 7 aprile, a parlare del biglietto sarebbe stata una delle agenti ascoltati in aula. Il bigliettino sarebbe stato scritto a mano e consegnato dalla stessa Manuela Bianchi. “Confermo ogni cosa detta in questi giorni di incidente probatorio ma con queste mie dichiarazioni non voglio dire che certamente Louis Dassilva è l’assassino di mia suocera. Prego voi tutti di accertare la vera responsabilità di Dassilva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudice

Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidioChiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi...

Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto aereo di Louis Dassilva per il Senegal: voleva fuggire?Tra i motivi che il 16 luglio 2024 hanno portato all’arresto di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, oltre all’ipotesi di reato a suo...

Temi più discussi: Omicidio Paganelli, Dassilva: 'Estraneo ai fatti'; Omicidio Paganelli, sotto esame i vocali: convocati in Procura Loris Bianchi e la moglie; Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto; Pierina Paganelli, le parole di Loris dopo la convocazione in procura.

Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudiceOmicidio Pierina Paganelli, spunta un biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva: Prego voi tutti di accertare la vera responsabilità ... virgilio.it

Omicidio Pierina Paganelli: spunta la nuova super testimoneNel caso dell'omicidio Pierina Paganelli, ecco entrare in gioco una nuova testimone che ha spiegato di aver detto tutta la verità. newsmondo.it

Omicidio Pierina Paganelli, Loris e Serena Bianchi convocati in Procura a Rimini Leggi qui: https://altarimini.it/omicidio-pierina-paganelli-loris-e-serena-bianchi-convocati-in-procura-a-rimini.php - facebook.com facebook

Processo omicidio Pierina Paganelli in diretta | Louis Dassilva: «La sera del delitto ero a casa, ho visto un film con Valeria. Volevo nascondere la relazione con Manuela, era solo sesso» x.com