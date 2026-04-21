Nella vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli, sono emersi dettagli che alimentano il mistero. Secondo quanto riferito, sul luogo del delitto si trovavano due persone, ma solo una di esse sarebbe stata identificata. Un particolare che ha attirato l’attenzione riguarda un capello nero rinvenuto nella bocca della vittima, che però non è stato repertato dagli investigatori. Nessuna delle persone presenti è stata formalmente accusata, e il caso rimane aperto.

Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, è convinta che sulla scena del delitto fossero presenti due persone. Inoltre, Bruzzone si è soffermata sulla cattiva gestione delle repertazioni, a cominciare dal lungo capello nero trovato nella bocca della vittima e andato perduto. Omicidio Paganelli, per Bruzzone erano presenti due persone Bruzzone e la “firma” femminile della scena del crimine Il mistero del capello nero trovato e non repertato Omicidio Paganelli, per Bruzzone erano presenti due persone All’esterno dell’aula di tribunale dove ieri è stato ascoltato Louis Dassilva, unico indagato per la morte di Pierina Paganelli avvenuta il 3 ottobre 2023 a Rimini, Roberta Bruzzone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, per Bruzzone due persone sulla scena del crimine: il mistero del capello sparito

Omicidio Pierina Paganelli, Gianluca Spina analizza Dassilva e tutti i protagonisti del caso

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