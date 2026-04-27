In Italia, si indaga su otto bonifici effettuati nel corso di dieci anni, per un totale di 42 milioni di euro. Le somme sono state inviate, secondo le accuse, come donazioni a una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Marcello Dell’Utri, coinvolto nel caso, è stato chiamato a comparire in tribunale. La vicenda riguarda le transazioni finanziarie di Berlusconi, che sono al centro di un procedimento legale.

Otto bonifici per un totale di 42 milioni di euro. Presunte donazioni ricevute nell’arco di dieci anni da Silvio Berlusconi. Una vicenda dai contorni poco chiari per la quale oggi la gup di Milano Giulia Marozzi ha deciso per il rinvio a giudizio del l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti. (ANSA FOTO) – Notizie.com La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il mistero degli otto bonifici di Silvio Berlusconi: Marcello Dell’Utri a giudizio per le donazioni milionarie

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