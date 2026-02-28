OpenAI ha venduto l'anima al diavolo | darà la sua IA al Pentagono al posto di Anthropic

OpenAI ha deciso di vendere la sua intelligenza artificiale al Pentagono, lasciando da parte la resistenza di Anthropic, che aveva rifiutato di collaborare con il dipartimento militare. La scelta di OpenAI si è basata su motivi di profitto e strategia, e ha sostituito una posizione di rifiuto netta con un accordo commerciale. La questione ha attirato l’attenzione su questa svolta nel settore dell’IA.

Il no di Anthropic al Pentagono non era scontato, era un no prezioso. Un sacrificio necessario che OpenAI per soldi, posizionamento e potere ha reso vano.

Il no di Anthropic sull’IA. Sfida al Pentagono: "Rispettare la libertà" Trump su tutte le furieAnthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare.

Il no di Anthropic al Pentagono: Come è nato lo scontro sull’IA e cosa può succedere oraChe sia in nome di una sincera battaglia per la libertà o per semplice convenienza politica, non tutte le società di Big Tech e intelligenza...

OpenAI, ennesimo round da 110 miliardi di dollari. Ora vale 840 miliardiLa società che produce ChatGPT ancora protagonista di investimenti giganteschi. Stavolta è Amazon il protagonista ... ilsole24ore.com

OpenAI, finanziamento da 110 miliardi. In campo Amazon, Nvidia e SoftbankNuovo round di finanziamento da record per OpenAI. La società di Sam Altman ha raccolto 110 miliardi di dollari e proprio nel mezzo di una fase delicata per ... ilmattino.it

OpenAI si è accordata con il dipartimento della Difesa statunitense per l’uso delle sue tecnologie x.com

