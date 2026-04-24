Il ministro degli Esteri dell’Iran arriverà questa sera a Islamabad, in Pakistan, con una delegazione diplomatica di dimensioni ridotte. Secondo fonti non ufficiali, la visita mira a riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. La presenza del ministro iraniano segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, anche se non sono stati diffusi dettagli sui temi che verranno affrontati.

Il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi, arriverà in serata a Islamabad, in Pakistan, alla guida di una piccola delegazione diplomatica. La notizia, confermata sia all’emittente statunitense Cnn che all’agenzia di stampa britannica Reuters, fa sperare in un secondo round di colloqui tra Teheran e gli Stati Uniti. Nella capitale pakistana infatti, secondo fonti del governo pakistano e della Repubblica islamica citate dalla Cnn, è già presente una delegazione statunitense addetta alla logistica e alla sicurezza per agevolare il processo negoziale. Tuttavia, al momento, né gli Stati Uniti né l’Iran hanato. In giornata il ministro degli Esteri iraniano aveva tenuto un colloquio telefonico con il suo omologo del governo di Islamabad, Ishaq Dar, e con il capo di stato maggiore delle forze armate pakistane, generale Asim Munir.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’indiscrezione: “Il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi atteso oggi in Pakistan per riprendere i colloqui con gli Usa”

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