Nel 2025 il mercato discografico italiano ha registrato un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 513,4 milioni di euro. Si tratta dell’ottavo anno consecutivo di crescita per il settore, con i ricavi che sono più che raddoppiati rispetto al 2019. Il digitale ha continuato a essere il principale motore di questa espansione, contribuendo in modo significativo all’aumento complessivo.

Milano, 27 aprile 2026 – Il mercato discografico italiano continua il suo percorso di crescita per l’ottavo anno consecutivo: nel 2025 i ricavi complessivi hanno raggiunto la cifra record di 513,4 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto al 2024 (il doppio rispetto al 2019). “Una crescita duplicata rispetto alla media regionale europea (+5,6%) e ben superiore alla media globale del 6.4%, confermando lo status dell’Italia come terzo mercato più importante dell’Unione Europea e undicesimo a livello internazionale”, commenta la Fimi, la società di Confindustria che tutela e promuove le attività connesse alla discografia. “L’Italia, in...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mercato discografico ancora in crescita: nel 2025 +10,7% rispetto all’anno precedente. Il digitale traina il settore

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