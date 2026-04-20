Guida al Fuorisalone 2026 | cosa vedere tra le installazioni in Statale e anche case private

Le luci si accendono una dopo l’altra, dietro portoni che per il resto dell’anno restano chiusi. I cortili si aprono, i capannoni tornano a vivere, gli showroom si riallestiscono. Per il Fuorisalone 2026, tra installazioni in via Statale e case private, si preparano spazi di creatività e innovazione che normalmente rimangono nascosti. Questa manifestazione trasforma diversi ambienti urbani, portando in primo piano installazioni di design e allestimenti temporanei.

Le luci si accendono una dopo l’altra, dietro portoni che per il resto dell’anno restano chiusi. I cortili si aprono, i capannoni tornano a vivere, gli showroom si riallestiscono. Milano cambia ritmo e si mette in movimento, attraversata da flussi continui tra centro e periferia, tra spazi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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