FuoriSalone 2026 il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week 2026, fino al 30 aprile, la Statale di Milano ospiterà diverse installazioni artistiche, tra cui Wild Kong e Kaleidos. Queste opere fanno parte del programma di FuoriSalone 2026 e attirano numerosi visitatori. La presenza delle installazioni risponde all'esigenza di offrire un percorso di esposizioni aperto a tutti, che coinvolga e stimoli l'interesse del pubblico.

Da Wild Kong a Kaleidos, ecco il significato delle installazioni che affolleranno la Statale fino al 30 aprile in occasione della Milano Design Week 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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