FuoriSalone 2026 il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano

Durante la Milano Design Week 2026, fino al 30 aprile, la Statale di Milano ospiterà diverse installazioni artistiche, tra cui Wild Kong e Kaleidos. Queste opere fanno parte del programma di FuoriSalone 2026 e attirano numerosi visitatori. La presenza delle installazioni risponde all'esigenza di offrire un percorso di esposizioni aperto a tutti, che coinvolga e stimoli l'interesse del pubblico.

Da Wild Kong a Kaleidos, ecco il significato delle installazioni che affolleranno la Statale fino al 30 aprile in occasione della Milano Design Week 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e DropcityOltre 319mila visitatori attesi, un indotto di 255 milioni di euro e una città trasformata in una mostra a cielo aperto. Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateLe luci si accendono una dopo l’altra, dietro portoni che per il resto dell’anno restano chiusi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fuorisalone 2026, INTERNI MATERIAE: oltre 40 installazioni in cinque luoghi simbolo di Milano; Fuorisalone 2026: la guida degli Editor di Vogue Italia dedicata ai progetti più belli della Milano Design Week 2026; Al Fuorisalone 2026, una casa degli artisti accoglie una società degli oggetti immaginifica; Evento - Milano da Scrocco. Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateMilano apre i suoi portoni: dal 20 al 26 aprile il Fuorisalone 2026 trasforma la città. Ecco la mappa completa dei luoghi e delle mostre da non perdere ... milanotoday.it Salone e Fuorisalone 2026, Milano capitale assoluta del design: la mappa dei luoghi e degli eventi da non perdereDalla fiera di Rho ai cortili del centro, dagli archivi del progetto agli spazi riaperti di Baggio: guida ragionata agli appuntamenti più interessanti della settimana che trasforma Milano in una piatt ... affaritaliani.it Al Fuorisalone di Milano, nel cortile dell’Università Statale, Bertozzi & Casoni e Galleria De Ambrogi Milano presentano “Regeneration”, scultura monumentale sulla rinascita e le contraddizioni umane. Finestre sull’Arte pubblica in anteprima esclusiva le imma - facebook.com facebook La Statale di Milano è la prima università a proiettare il docufilm su Giulio Regeni, dopo le polemiche per il mancato finanziamento da parte del Ministero della Cultura. x.com